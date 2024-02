"Quell'Olimpiade di 30 anni fa e i miei figli che tifano Shiffrin"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Intervista a Deborah Compagoni. Stregò gli italiani con le sue vittorie come Tomba all'epoca e Sinner oggi. "E a Jk auguro di restare se stesso"

"Quell'Olimpiade di 30 anni fa e i miei figli che tifano Shiffrin": Quale è il suo impegno per le Olimpiadi 2026 «Vorrei unire la Valtellina dove sono cresciuta e Cortina dove ho gareggiato e ho 20 anni di ricordi con la famiglia: però i ruoli politici non fanno per ... ilgiornale

Sci di fondo, 30 anni fa il trionfo in staffetta dell’Italia a Lillehammer 1994. L’ombra di Conconi, ma l’epoca era spietata: Non potrebbe essere altrimenti. La vittoria dell’Italia arrivò nella gara più sentita da chi, quell’Olimpiade, la organizzava. La favoritissima Norvegia padrona di casa, nazione di riferimento per il ... oasport

LabMonza dice no alla "Pedemontana monzese": "Un'opera inutile e dannosa": Il progetto del l’ampliamento dello svincolo Monza Sant’Alessandro sulla A52 Tangenziale Nord da realizzare per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 non piace a LabMonza. Il gruppo - che fa parte della ... monzatoday