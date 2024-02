Quello di cui abbiamo bisogno non è l’uguaglianza ma la parità | ne sono certa!

Abbiamo provato l'aliscafo elettrico più veloce del mondo sul lago di Como

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Questo articolo è parte di una campagna a cui hanno aderito scrittrici e giornaliste italiane per denunciare la violenza di genere e nominarla.una donna.una madre. Nello specifico,la madre di un maschio. Non posso dunque non avere a cuore il tema della violenza di genere, fenomeno sociale ormai dilagante, ma che trova le sue radici in epoche molto lontane dalla nostra. Lo sapeva bene Virginia Woolf, che nel saggio “Una stanza tutta per sé” sottolinea come la donna (di cento e più anni fa, certo, ma se ci pensiamo bene non è cambiato poi molto) fosse considerata una semplice proprietà, un qualcosa che dalle mani del padre passava a quelle del fratello per poi arrivare in quelle del marito. Un mero oggetto senza anima e, soprattutto, senza un’intelligenza paragonabile a quella dell’uomo. Uomini e donne ...