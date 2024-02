Quasi quasi mi compro un'isola

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Guida pratica per chi vuole fare acquisti «extralarge». Dalle piattaforme che vendono atolli incontaminati a quelle che commerciano in borghi antichi da trasformare in resort, passando per le società che «alienano» pure terreni su Marte. Perché anche un sogno fa casa... Ci sono vari modi di fare shopping. C’è chi esce il sabato per comprarsi un paio di scarpe e chi invece pensa in grande, e senza muoversi da casa si compra un intero borgo, un’privata o un pezzo di pianeta. È lo shopping extralarge di chi non si accontenta delle solite cose. Chi è in cerca di un’privata, come Guy Laliberté, il fondatore del Cirque du Soleil, che appena può si rilassa sull’atollo di Nukutepipi, nella Polinesia francese, trova una vasta scelta sul sito di Private Islands, un marketplace interamente dedicato alle proposte di isole in vendita o in ...