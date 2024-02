Quarta Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

PNRR: approvata in Cabina di regia la IV relazione sullo stato di attuazione del Piano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Laal Parlamentodideldi(PNRR) illustra il lavoro svolto dal Governo, nel secondo semestre del 2023, per raggiungere tutti gli obiettivi programmati e per completare, in costruttiva collaborazione con la Commissione europea, il complesso processo di revisione del, con l’integrazione del nuovo Capitolo REPowerEU, con l’implementazione delle riforme e con la rimodulazione di numerose misure strategiche per la crescita economica strutturale dell’Italia, puntando maggiormente sulla digitalizzazione, sulla sostenibilità ambientale e sulladel tessuto economico e sociale del paese.