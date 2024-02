Quanto vale Svilar per la Roma

Le pagelle di Roma-Feyenoord: Svilar superstar

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tra i meriti Di Daniele De Rossi che ha dato una scossa alladopo un inizio di stagione in salita con Josè Mourinho, c’è...

L’islam giocherà un ruolo importante sia nelle prossime elezioni europee che nelle cruciali elezioni Usa. In Francia e nei paesi del Nord-Europa le grandi ... (nicolaporro)

Se lo scorso dicembre l’eliminazione dai gironi eliminatori della Champions League aveva pesato non solo sul lato sportivo ma aveva avuto anche un forte ... (sport.quotidiano)

Quanto vale scrivere la storia. Un sogno da almeno 15 milioni: Rennes batte Milan 3-2 nel ritorno dei play off di Europa League. La squadra di Stefano Pioli all'andata aveva vinto per 3-0 e quindi si qualifica per gli ottavi di finale. Queste le reti… Leggi ... informazione

Quanto vale l’Inter Quattro metodi di valutazione tra debiti, ricavi e calciatori: La valutazione di un’azienda può essere realizzata con finalità differenti, dalle quali scaturiscono diverse nozioni di valore. In particolare quando si affronta il tema della creazione di valore e ... calcioefinanza