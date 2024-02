Quante posizioni guadagna Jasmine Paolini? Balzo pazzesco in classifica: e se vince la finale a Dubai…

(Di venerdì 23 febbraio 2024)ha sconfitto Sorana Cirstea in due set e si è qualificata alladel torneo WTA 1000 di Dubai. L’azzurra si è imposta con il punteggio di 6-2, 7-6(6) e si è così meritata il diritto di tornare sul cemento degli Emirati Arabi Uniti per disputare l’atto conclusivo contro lante della sfida tra la polacca Iga Swiatek e la russa Anna Kalinskaya. Si tratta di un grande risultato dal punto di vista tecnico e agonistico per la toscana, oggi capace di avere la meglio al termine di un secondo set combattutissimo., che un mesetto fa ha perso agli ottavi didegli Australian Open contro Kalinskaya, era reduce da un paio di sconfitte al primo turno, ma ha saputo ritrovarsi splendidamente nel corso di questa settimana. La 28enne ha ...