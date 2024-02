Quante novità nell’universo Berrettini | due new entry nel team di Matteo

L’Universo: come è nato, da cosa è formato e quanto è grande

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 23 febbraio 2024), così il tennista romano affronterà il secondo capitolo della sua carriera: la composizione dele le nuove figure assoldate. Mancano poco più di due settimane alla data che abbiamo cerchiato in rosso sul calendario e che sancirà, si spera definitivamente, il ritorno in campo di. Che non ha deciso, contrariamente alle aspettative, di avvalersi del ranking protetto dal primo istante.(LaPresse) – ilveggente.itHa saggiamente stabilito, spinto di sicuro dal suo nuovo coach Francisco Roig, di partire dal basso, prima di mirare alle stelle. Tanto è vero che non tornerà di prepotenza in un Masters 1000, ma andrà a Phoenix a sgranchirsi le gambe in un Challenger che sarà per lui una sorta di prova del nove. Lì potrà carburare e giocare un po’ ...