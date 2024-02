Qualità dell’aria | arriva nuova funzione di Google Maps | non ne farai più a meno

Inquinamento dell'aria, le mappe dell'Italia e della Pianura Padana aggiornate

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 23 febbraio 2024): come attivare lasegreta –è un’app di navigazione, che costantemente riceve nuove funzionalità in grado di migliorare l’esperienza dei tantissimi utenti che la usano ogni giorno. Si avrà a disposizione l’opportunità di consultare i dati relativi al meteo e allaquando si naviga nel livello della mappa. Un aiuto utilissimo, soprattutto alla luce degli ultimi allarmanti dati sull’inquinamento nel Bel Paese. Scopriamo insieme come attivarla, di seguito tutti i dettagli. Leggi anche: Legambiente, aria più pulita un miraggio: la classifica delle città italiane più inquinate...