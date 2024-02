Orto in casa: si può fare anche in piccoli spazi, ecco come

"Quale spazio possiamo occupare". Il piano di Tajani per le elezioni (Di venerdì 23 febbraio 2024) «Abbiamo bisogno di avere consenso per le nostre battaglie, a partire dalle elezioni regionali» quindi «auguri all'amico Bardi e a Cirio per l'anno prossimo». L'ha detto Antonio Tajani, nel suo intervento al congresso di Forza Italia in corso a Roma. «possiamo tornare a essere i grandi protagonisti della politica italiana, tra Meloni e Schlein c'è un grande spazio che possiamo occupare con le nostre idee e i nostri valori, siamo popolari europei». Da Antonio Tajani arriva anche l'elogio a Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento al congresso di Forza Italia. «Ho grande stima di Giorgia Meloni che considero un alleato leale e soprattutto perché rispetta l'identità di Forza Italia», ha detto il vicepremier e leader di Fi dal palco della convention. Meloni «non mi ha ... Leggi tutta la notizia su iltempo (Di venerdì 23 febbraio 2024) «Abbiamo bisogno di avere consenso per le nostre battaglie, a partire dalleregionali» quindi «auguri all'amico Bardi e a Cirio per l'anno prossimo». L'ha detto Antonio, nel suo intervento al congresso di Forza Italia in corso a Roma. «tornare a essere i grandi protagonisti della politica italiana, tra Meloni e Schlein c'è un grandechecon le nostre idee e i nostri valori, siamo popolari europei». Da Antonioarriva anche l'elogio a Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento al congresso di Forza Italia. «Ho grande stima di Giorgia Meloni che considero un alleato leale e soprattutto perché rispetta l'identità di Forza Italia», ha detto il vicepremier e leader di Fi dal palco della convention. Meloni «non mi ha ...

