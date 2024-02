Quale è la più grande fake news su Alexei Navalny realizzata dalla propaganda del Cremlino | l’analisi

Le 23 più belle isole della Grecia: quale scegliere?

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L'intervista di Fanpage.it a Daisy Sindelar, ex direttrice di Current Time e prima ancora redattrice capo di The St. Petersburg Times e caporedattrice di The Moscow Times: "La morte diha lasciato una ferita profonda nella società russa che si farà sentire negli anni a venire. Ci saranno ancora tante bugie sulle cause del decesso".