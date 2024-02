Putin si ferma solo armando Kyiv Parla il diplomatico russo Bondarev dall’esilio

Putin: “Nessuno sano di mente penserebbe ad una guerra nucleare" - Zelensky: "Lavoriamo per evacuare gli ucraini da Gaza e Israele"

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Boris, 44 anni, ha lasciato il servizionel maggio del 2022, in protesta con la cosiddetta “operazione militare speciale”, ovvero l’invasione dell’Ucraina lanciata dal leaderVladimiril 24 febbraio di quell’anno. Oggi vive, in esilio, con la moglie e il loro gatto in Svizzera, dove aveva prestato servizio dal 2019 fino alle dimissioni comedella rappresentanza russa alle Nazioni Unite di Ginevra. Come si sente? Non posso lamentarmi. Vivo qui in Svizzera e credo di stare meglio di molti altri russi che hanno lasciato il Paese. Cerco di fare tutto il possibile per essere utile in questa situazione, per attirare l’attenzione su alcune questioni che ritengo importanti, per spiegare che cosa sta succedendo e come affrontarlo. Si è mai ...