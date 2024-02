Putin mette a rischio il fish and chips inglese stracciando un accordo in vita da quasi 70 anni

Roma, 20 febbraio 2024 - Vladimir Putin sembra non aver dimenticato la forte amicizia che lo legava a Silvio Berlusconi, e partecipando a un forum intitolato ... (quotidiano)

"Azzerare il costo energia in bolletta", depositata la proposta di legge: E' stata depositata ieri negli uffici della segreteria generale della presidenza del Consiglio regionale della Valle d'Aosta la proposta di legge di iniziativa popolare 'Ristoro del costo della ... ansa

Oggi più che mai servono armi e aiuti: Inoltre, se non si dimostra ancora una volta a Putin che si può resistere al suo esercito, per il quale ha ridotto la Russia ad un'economia di guerra, quella montagna di risorse messe in campo finora ... ilgiornale

L'export della Bufala dop vale 300 milioni, al via tour: Segnali incoraggianti, invece, arrivano dall'export: secondo il monitor Distretti di Intesa Sanpaolo, nel terzo trimestre 2023 la mozzarella di bufala campana ha messo a segno un +10%, mentre la ... ansa