Putin in volo sul nuovo bombardiere nucleare | l’ultima minaccia atomica della Russia

Russia, Putin in volo sul bombardiere strategico Tu-160M - Il Sole 24 ORE

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Vladimirha presentato al mondo ilrusso Tu-160M, un aereo ipersonico in grado di trasportare testate nucleari e che sarebbe pronto per essere schierato nell’aviazione di Mosca. Secondo quanto riferito l’agenzia di stampa ufficiale russa Ria Novosti, ad effettuare il presuntodi prova del veli“Ilya Muromets” sarebbe stato lo stesso presidente russo. Il presuntodisul“Ribadirò quello che ho già detto al comandante dell’aereo e ai vertici del ministeroDifesa: può certamente entrare in servizio nelle Forze Armate“, ha dichiaratocitato dalla Tass, descrivendo il Tu-160M come affidabile. “Stiamo ricevendo nuove tecnologie ...