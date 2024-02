Putin autentico comunista | ma hanno paura di dirlo E Rep fa lo scoop su un esaltato per colpire FdI

Perchè Putin non ama Lenin? Ecco cosa diceva il rivoluzionario comunista sull'Ucraina

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Perché è così difficile, per alcuni giornalisti, ammettere che il regime diè erede della vecchia nomenklaturasovietica? Un mix di paternalismo staliniano e di feroce repressione del dissenso. La domanda è giustamente posta oggi da Antonio Socci in un editoriale su Libero. Si dimentica con disinvoltura cheè un ex funzionario del Kgb per etichettarlo – come ha fatto ieri Antonio Caprarica durante un talk show su la7 – come fascista e far credere (agli sciocchi che abboccano) che tutto il male stava da una parte mentre il comunismo ha generato solo benessere e felicità. Come la pensava Navalny Socci argutamente fa notare che lo stesso Navalny la pensava così sulla parentela tra Unione sovietica e Russia di. Non solo: denuncia giustamente “che politici e intellettuali di sinistra del nostro ...