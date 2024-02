Punti di raccolta rifiuti nel territorio toscano | orari e contatti utili per una corretta gestione ambientale

Rifiuti elettronici: dove si buttano e come smaltirli nel modo più giusto

(Di venerdì 23 febbraio 2024) FUCECCHIO Comunale, viale Sanminiatese 8/A loc. San Pierino (24H/24 dalle 20 del 16/2 alle 20 del 23/2) – Tel. 0571 261373 Serafini, via Nelli 23 (oggi e domenica ore 9-13 e 16-20) – Tel. 0571 200273 VINCI Pietramarina, via Pietramarina 33 loc. Sovigliana – Tel. 0571 902886 MONTELUPO FIORENTINO Del Sole, via Fratelli Cervi 88 – Tel. 0571 57506. CASTELFIORENTINO Comunale 1, via Ridolfi 11 – Tel. 0571 64013 CERTALDO Fiano, via Firenze 85 loc. Fiano – Tel. 0571 669019 Riunite 1, via Fabiani 27/piazza Boccaccio 18 (in appoggio diurno) – Tel. 0571 668150 MONTESPERTOLI Nova, viale Matteotti 33 – Tel. 0571 609926

In Puglia donate medicine per 330mila euro: L'iniziativa, che si svolge a livello nazionale, punta a sostenere le persone in povertà sanitaria ... Grazie alla giornata di raccolta, è stata coperta quasi la metà del fabbisogno espresso dagli ... rainews

Ternana-Lecco, la spinta del doppio ex Rizzolo: Ternana-Lecco si avvicina. Domani, sarà quasi un crocevia per la salvezza. Squadra al lavoro con Niklas Pyyhtiä in gruppo e Filippo Distefano ristabilito ma al lavoro in ... ilmessaggero

Al raduno della destra non c’è altro che Donald Trump, anche i sovranisti nostrani alla corte del tycoon: Se negli scorsi anni serviva come spazio di discussione per differenti punti di vista, oggi è completamente dominata dall’ex presidente e dai suoi alleati. Sullo sfondo, la preoccupazione per la sua ... editorialedomani