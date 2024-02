Puglia, maltempo: allerta per temporali, codice giallo dalla Bat al Salento

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 di domani, sabato 24 febbraio, per sedici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori centro-meridionali della, con quantitativi cumulati da puntualmente moderati a moderati.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloperBat al ...

Zone di Campania e Lombardia in allerta arancione oggi per temporali , per altre regioni il rischio idrogeologico è da codice giallo (immagine home page tratta ... (noinotizie)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Si fa riferimento a ... (noinotizie)

allerta arancione per zone di Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, allerta gialla per dieci regioni . Previsti temporali, nevicate e ( Puglia , ad esempio) vento ... (noinotizie)

Puglia, maltempo: allerta per temporali, codice giallo dalla Bat al Salento Protezione civile, previsioni meteo: Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, sabato 24 febbraio, per sedici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di ... noinotizie

Ultimo weekend di febbraio all'insegna dell'instabilità: Fase di maltempo che entra nel vivo con una perturbazione atlantica che si tuffa sul Mediterraneo. Piogge e temporali che nelle prossime ore interesseranno le regioni settentrionali, in particolare il ... agoramagazine

Meteo domani 24 febbraio: weekend che inizia con tempo instabile e neve in montagna: Meteo: domani 24 febbraio tempo instabile in Italia per il transito di una saccatura depressionaria che porterà maltempo con piogge e neve sui rilievi ... centrometeoitaliano