Pubblicate le graduatorie per assunzione 15 vigili a Caivano

Modena, scuole nel caos: «Graduatorie non pubblicate e telefonate per cambiare istituto»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon la pubblicazione dellefinali di merito, si sono concluse in soli tre mesi le procedure di reclutamento, indette dalla Commissione Ripam, per l’al Comune didi 16 funzionari di diverso profilo e di 15 unità di polizia municipale. Lo fa sapere il ministero della P.a ricordando che le assunzioni rientrano nel piano di interventi messo a punto dal Dipartimento della funzione pubblica, su indicazione del ministro Paolo Zangrillo, per rafforzare la capacità amministrativa del Comune commissariato e migliorare la qualità dei servizi erogati a cittadini, famiglie e imprese. I bandi di concorso sono stati pubblicati il 16 novembre scorso sul portale inPA. Le prove scritte si sono svolte l’8 e il 9 gennaio e hanno visto la partecipazione di 1.384 candidati, il 64% delle 2.146 domande ...

Tempo di lettura: 2 minutiSono state pubblicate sul portale Inpa le graduatorie relative al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di sedici?unità ... (anteprima24)

Borse di studio e scuole paritarie, dalla Regione 562mila euro: Aliseo ha pubblicato la graduatoria dei vincitori sul sito www.aliseo.liguria.it. Le famiglie riceveranno l’importo della borsa di studio a partire da lunedì 26 febbraio. savonanews

Università: Bernini firma il decreto per le prove di ammissione a medicina, odontoiatria e veterinaria: estratte da un’apposita banca dati pubblica composta da almeno 7.000 quesiti. Procedura di iscrizione alle prove e successiva fase di inserimento in graduatoria nazionale esclusivamente in modalità on ... sanita24.ilsole24ore

La ministra Bernini firma il decreto per le prove di ammissione a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: estratte da un’apposita banca dati pubblica composta da almeno 7.000 quesiti. Procedura di iscrizione alle prove e successiva fase di inserimento in graduatoria nazionale esclusivamente in modalità on ... huffingtonpost