PS5 guida il mercato dei videogiochi in USA a Gennaio 2024

Migliori monitor console - Febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Mat Piscatella, boss di Circana Group, ha condiviso le classifiche di vendita deldeinegli USA di, dove PS5 è stata ancora una volta la console più venduta, mentre il gioco di maggior successo è stato ancora una volta Call of Duty: Modern Warfare 3. Come segnalato dall’analista, la console di Sony è stata in grado dire la crescita delvideoludico negli Stati Uniti del 15% su base annua, totalizzando ben 5,1 miliardi di dollari. Nello specifico, PlayStation 5 è stato l’hardware da gaming più venduto nonostante un calo del 4%, raggiungendo i 378 milioni di dollari. Passando alla classifica vera e propria, PS5 è stata la console più venduta sia per unità che per ricavi, seguita da Nintendo Switch seconda per unità ma terza per ricavi, con ...