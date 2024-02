Prysmian Fos, esplode la protesta a Salerno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è spostata davanti alla sede dell’amministrazione provinciale diladei lavoratori dellaFos, lo stabilimento di Battipaglia che produce fibra ottica, chiuso con i lavoratori in cassa integrazione. La, pacifica ma non senza conseguenze per la circolazione stradale nel cuore della città dicon il lavoratori che lentamente attraversavano la strada da una parte all’altra di via Roma, sotto il severo controllo delle forze dell’ordine, rientra in uno stato di agitazione proclamato a livello nazionale in tutti gli stabilimenti e segue di pochi giorni analoghe iniziative diattuate sempre dai dipendenti della sede di Battipaglia, come quella davanti all’ospedale nella cittadina della piana del Sele dove la ...