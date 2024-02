L'impresa folle in kayak: salta la cascata più alta al mondo in condizioni estreme, in pieno Artico

Prova un salto estremo: muore la legenda del motocross Jayden Archer (Di venerdì 23 febbraio 2024) Il 27enne australiano cercava di migliorare il proprio record cimentandosi con il quadruplo salto mortale Leggi tutta la notizia su ilgiornale (Di venerdì 23 febbraio 2024) Il 27enne australiano cercava di migliorare il proprio record cimentandosi con il quadruplomortale

Notizie Correlate

Ester Ledecka ha firmato il miglior tempo (1’27”18) nella seconda prova della discesa di Crans Montana, ma la ceca ha saltato una porta . Ledecka ha preceduto ... (oasport)

Si è appena conclusa con la vittoria del l’Austria la prova a squadre maschile dei Campionati Mondiali Junior 2024 di Salto con gli sci, penultima competizione ... (oasport)

Non solo salto ostacoli nel fine settimana, anzi: al via nel deserto di Al Ula, Arabia Saudita, la ricchissima Fursan Cup di endurance (5 milioni di ... (sport.quotidiano)

Altre Notizie

Jayden Archer, morto in un tragico incidente il campione del motocross freestyle: stava provando un salto: Non era la prima volta: Archer è stato il primo pilota di motocross a eseguire un triplo salto mortale all'indietro nel corso di una competizione. Da quello che si apprende, il 27enne stava provando l ... leggo Jayden Archer, morto in un tragico incidente il campione del motocross freestyle. Aveva 27 anni e stava provando un salto: Tragico incidente nel mondo del motocross: è morto Jayden Archer, star australiana del freestyle su due ruote. Il decesso sarebbe avvenuto mercoledì 21 ... corriereadriatico Jayden Archer, morto in un tragico incidente il campione di motocross: stava provando un salto: Non era la prima volta: Archer è stato il primo pilota di motocross a eseguire un triplo salto mortale all'indietro nel corso di una competizione. Da quello che si apprende, il 27enne stava provando l ... ilmessaggero

Video di Tendenza