Prostituzione, armi e abusi sessuali: otto misure cautelari a Verona

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Vicenza, 23 febbraio 2024 –persone nel mirino di una vasta indagine su sfruttamento della. È in corso dalle prime ore di questa mattina un’operazione di polizia e guardia di finanza per l’esecuzione dell’ordinanza con le, emesse dal gip del tribunale disu richiesta della Procura Scaligera. Sull’episodio indaga la polizia stradale (foto d’archivio) Tra i reati contestati, anche la truffa e la detenzione didi provenienza illegale. Ulteriori dettagli verranno forniti dalla Questura nel corso della mattinata.Notizia in aggiornamento