Prosegue la scalata di Bolelli/Vavassori nel ranking ATP di doppio: dove possono arrivare a Rio de Janeiro

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Simoneed Andreasi sono qualificati per le semifinali del Rio Open 2024 di tennis nel torneo dimaschile: da inizio manifestazione i due azzurri hanno così incamerato 180 punti per ilATP della specialità. Va sottolineato come, a differenza di quanto accaduto per la classifica di singolare, nella graduatoria dil’assegnazione dei punti per ilATP non è cambiata rispetto al passato. Andrea, che lunedì 19 febbraio era 23° a quota 3162, guadagnando 148 punti netti (l’azzurro scarta i 32 punti del Challenger di Cagliari 2023, che diventa il 20° torneo) ha confermato la 23ma posizione con 3310. In caso di approdo in finale, invece,sarà 21° con 3430 punti, infine vincendo il torneo ...