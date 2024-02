Promozione / Domenica tutti all''Aghetoni per Fabriano Cerreto – Moie Vallesina

(Di venerdì 23 febbraio 2024) In palio la leadership del campionato. Da non perdersi nelle gare del sabato Portuali – S.Orso. Al Marina, Biagio Nazzaro, Barbara Monserra e Castelfrettese serve battere un colpo forte, 23 febbraio 2024 – Riuscirà ila ritornare subito a far punti dopo la socnfitta di Barbara ospitando una delle seconde della classe? Senza Tiranti ed il suo vice Ruggeri entrambi squalificati i cartai dovranno dimostrare di essere squadra andando alla ricerca di un successo che, ai fini dellain Eccellenza senza passare per i play off, potrebbe valere un’intera stagione.permettendo. La squadra di Matteo Rossi è reduce da un sol punto nelle ultime due partite ma, a detta di molti, ha tutte le carte in regola per poter dire la sua in chiave alta ...