Prolungamento metro 1 e tranvia Milano-Limbiate, fondi arrivati

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Da Roma "sonoi finanziamenti per ilfino a Baggio dellapolitana M1 e per la realizzazione della, integrazione che aspettavamo insieme ai sindaci da molti mesi". L'assessora alla Mobilità del Comune diArianna Censi lo ha annunciato a margine della conferenza regionale sulla salute organizzata dal Pd Lombardia. Le gare verranno bandite nel 2024 e quindi "penso che i lavori - aggiunge Censi - inizieranno a fine 2024, inizio 2025". Nello specifico dal governo arrivano 145 milioni per ildella lineapolitana M1 fino al quartiere Baggio-Olmi- Valsesia. Altri 88 milioni e 435mila euro serviranno invece alla riqualificazione della ...

