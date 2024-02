Prolungamento M1 e metrotramvia Milano-Limbiate | arrivano i soldi

Metrotranvia 7, partono i lavori a Milano Nord. In quali tratte e quanto durerà il cantiere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Da Roma “sono arrivati i finanziamenti per ilfino a Baggio della metropolitana M1 e per la realizzazione della metrotranvia, integrazione che aspettavamo insieme ai sindaci da molti mesi”. L'assessora alla Mobilità del Comune diArianna Censi lo ha annunciato a margine della conferenza regionale sulla salute organizzata dal Pd Lombardia. Le gare verranno bandite nel 2024 e quindi “penso che i lavori - aggiunge Censi - inizieranno a fine 2024, inizio 2025”. Nello specifico dal governo145 milioni per ildella linea metropolitana M1 fino al quartiere Baggio-Olmi- Valsesia. Altri 88 milioni e 435mila euro serviranno invece alla riqualificazione della metrotranvia. Risorse a cui ...