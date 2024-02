Progetto “Stazione di posta”. Un centro servizi per i poveri con alloggi di emergenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un altro intervento per offrire sostegno a chi vive situazioni di gravesociale, si tratta deldi", ilper il contrasto alla povertà che ospiterà anchedi, la sede sarà in via Arconate 8, in uno stabile dismesso di proprietà comunale. Unsostenuto dall’assessore all’Inclusione Paola Reguzzoni che l’altro giorno ha portato la proall’attenzione della giunta comunale, destinando oltre 1,4 milioni di euro di fondi PNRR sull’opera. La giunta ha quindi individuato lo stabile di proprietà comunale, dismesso da tempo, quale spazio destinato alladi...