Progetto spugna Stop agli allagamenti

“Città spugna”. Stop alle piene progetti al via - Milano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Procedono i lavori del, a cura di Cap Amiacque e Città metropolitana, che riguardano il parcheggio e l’anfiteatro in via delle Acacie, con l’obiettivo di realizzare dei sistemi di drenaggio sostenibile delle acque, al fine di ridurre gli. L’impresa, per procedere con i lavori in sicurezza, deve trasformare il parcheggio in area di cantiere, fino alla fine di aprile. Fino al termine dei lavori, è sospeso il divieto di sosta per la pulizia delle strade nelle vie Acacie, Betulle, Brunelleschi, Ginestre, Mandorli, Pioppi, Salici, Tigli e Fontanile Aiana, ma il primo martedì e venerdì di ogni mese il divieto di sosta dovrà essere rispettato per consentireoperatori di pulire le strade. I lavori del "" si concluderanno intorno alla fine di ...

