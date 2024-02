Taranto, progetto Green Passage: 236 nuovi alberi per la città

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoIn via di ultimazione gli interventi di piantumazione diin due zone periferiche cittadine che erano stati previsti nell’ambito delPass”. Nei giorni scorsi il sopralluogo del sindaco Melucci: “Grande soddisfazione per i risultati che abbiamo raggiunto. La quota verde inaumenterà sempre di più” Piùe più verde in altre zone cittadine. È l’obiettivo che ha caratterizzato il”, iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Melucci per la riqualificazione ambientale di parchi e giardini presenti in diverse aree urbane. Allo scopo di verificare lo stato di avanzamento delle attività di piantumazione, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, si è recato in via ...

