Prince of Persia | The Lost Crown | nuovi contenuti e modalità gratuiti in arrivo

Prince of Persia: The Lost Crown riceverà nuovi DLC gratis

(Di venerdì 23 febbraio 2024)perof: Thearriveranno nei prossimi mesi. Lo ha confermato Ubisoft, nell’ambito del supporto post-lancio del suo apprezzato videogioco. Anche se le vendite non sono andate esattamente come si sperava,of: Theè stato molto apprezzato dalla critica e dai fan. Una buona accoglienza che il game director Mouni Radi ha voluto riconoscere in un post su X, nel quale ha ringraziato la community e ha promesso novità in. Grazie per tutto l’affetto. Significa tutto per noi vedere che vi divertite con il gioco tanto quanto abbiamo fatto noi. Motivo per cui sono molto contento di farvi sapere che non abbiamo per niente finito. Abbiamo piani ...

