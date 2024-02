Primavera addio | da faringiti a dolori articolari 8 consigli per difendersi

Meteo , assaggio di primavera addio. Dopo un weekend di sole su gran parte d'Italia e temperature fino a 22 gradi nonostante il pieno inverno, è in arrivo una ... (ilmessaggero)

Fine settimana quasi primaverile in tutta Italia, con le spiagge prese d’assalto per via delle temperature gradevoli soprattutto al Sud. Ma da lunedì 19 ... (today)