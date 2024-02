“Prima del carcere serve il riscatto” Parla la mamma di Gigi Sequino

Beccato con la droga prima del colloquio in carcere e denunciato

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Le carceri minorili scoppiano, secondo il Rapporto di Antigone siamo a 500 under 18 finiti dietro le sbarre. A determinare questa situazione è l’effetto del deceto Caivano ma non solo. C’è un clima molto forte a favore dell’inasprimento delle pene anche prt i minorenni che commettono reati. Le parole di Daniela Di Maggio,di Giovanbattista Cutolo, hanno generato dibattito e discussione pubblica. Ci sono, però, altre madri di vittime innocenti di criminalità e di camorra che non vogliono solo la reclusione per i minori ma anchee perdono. A dirlo è Rosaria Evangelista (nella foto),diche con Paolo Castaldi fu ucciso nel quartiere Pianura la sera del 10 agosto del 2000: furono scambiati per guardiaspalla del boss e per questo morirono a 20 e 21 anni. “Che sia ergastolo ...