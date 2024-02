Prigionieri dei Ferragnez tra sghignazzi | complotti e sequestri preventivi | da Bruno Vespa a Michele Serra e a Fiorello

Sei settimane di tregua e 3mila detenuti rilasciati: la proposta di Hamas a Israele

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Se ne parla ovunque. In prima pagina su tutti i giornali, nei telegiornali (terza notizia del Tg1!), nei programmi di approfondimento, da “La vita in diretta” a “Porta a porta” e a “Pomeriggio 5”, in radio e ovviamente sui social dove gli hashtag dedicati alla coppia non si contano più., battute, meme, commenti para-intellettuali, altri dichiaratamente snob. Perfino “L’amaca” diè dedicata ai due Pupi, come li chiama lui che retoricamente si chiede: “Riusciremo a evitare che un’eventuale separazione Ferragni-Fedez occupi sui media di ogni ordine e grado lo stesso spazio occupato dalla separazione Totti-Ilary? La risposta è no perché i burattinai siamo noi con i nostri clic. Prima li facciamo vincere, poi li facciamo perdere, prima li facciamo diventare ricchi e famosi, poi sciagurati e colpevoli”. I social con ...