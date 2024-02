Prezzo del petrolio in calo, Wti a 78,13 dollari al barile - Ultima ora - Ansa.it

Quotazioni del petrolio in calo in avvio di giornata sui mercati internazionali. Il greggio Wti cede lo 0,61% a 78,13 dollari al barile . Il Brent scende dello ... (quotidiano)

Prezzo dell' oro in calo in avvio di contrattazioni: il lingotto con consegna immediata passa di mano a 2.020 dollari l'oncia (-0,17%). (quotidiano)

Prezzo dell' oro in calo in avvio di contrattazioni: il lingotto con consegna immediata passa di mano a 2.020 dollari l'oncia (-0,17%). (quotidiano)

Prezzo del petrolio in calo, Wti a 78,13 dollari al barile: Quotazioni del petrolio in calo in avvio di giornata sui mercati internazionali. Il greggio Wti cede lo 0,61% a 78,13 dollari al barile. Il Brent scende dello 0,56% a 83,20 dollari. quotidiano

CM - Huijsen, ecco il rinnovo con la Juventus. Il prezzo, la Roma e la richiesta del difensore sul futuro: Il futuro di Dean Huijsen nel mondo del calcio è ancora tutto da scrivere, con diverse squadre interessate al suo talento e molte strade aperte per il giovane difensore olandese. La Roma mostra un ... ilbianconero

Il futuro del mercato immobiliare italiano tra opportunità e sfide: Si riducono le aspettative, si attendono tassi migliori o si sposta l’interesse verso zone più abbordabili scegliendo case che non abbiano bisogno di una ristrutturazione a causa del rincaro dei ... idealista