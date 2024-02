Previsioni meteo Roma e Lazio 23 febbraio | allerta meteo | freddo e rischio nubifragi

Meteo a Roma, le previsioni: da questa notte scatta l'allerta gialla

Roma Tempo instabile durante la giornata con piogge sparse sia al mattino che al pomeriggio. In serata ancora maltempo con possibili temporali. Fenomeni in ... (romadailynews)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Si fa riferimento a ... (noinotizie)

allerta arancione per zone di Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, allerta gialla per dieci regioni . Previsti temporali, nevicate e ( Puglia , ad esempio) vento ... (noinotizie)

Previsioni Meteo Caltanissetta per domani Sabato 24 Febbraio: Le previsioni meteo di Sabato 24 Febbraio a Caltanissetta prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, si prevede pioggia leggera con temperature ... strettoweb

Previsioni Meteo Palermo per domani Sabato 24 Febbraio: In conclusione, Sabato 24 Febbraio a Palermo sarà caratterizzato da un’alternanza di piogge, temperature miti e cielo coperto. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo in continuo ... strettoweb

