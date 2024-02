Prevenzione nelle scuole. Gli scacchi? Meglio del web

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Importante è la. Perché i dati, appunto, sono allarmanti e il gioco d’azzardo è una problematica sempre più presente anche a Fucecchio, soprattutto nel mondo giovanile. Non solo gratta e vinci e slot. C’è anche l’infinito e pericoloso mondo della rete: gli adolescenti ammirano l’adrenalina del gioco in sé – è emerso anche recenti ricerche – e la possibilità di accedere a un altro mondo in cui lasciare e dimenticare temporaneamente tutti i problemi quotidiani. Giochi online con vincite in denaro espongono i minori a rischi che, per età e maturità, non sono in grado di gestire. Fondazione I Care lavora anche su questo fronte. "Unaprimaria, ma importante", dice il presidente Paolo Sordi. Da tempo è in piedi un progetto che coinvolge i ragazzi delleelementari e medie attraverso brevi filmati e azioni ...