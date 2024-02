Presto Samsung Wallet non funzionerà più su alcuni Samsung Galaxy

Samsung Wallet il 16 giugno in Italia: Pay e Pass in un'unica app

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’appè divenuta, con il tempo, uno strumento utilissimo per tanti possessori di. Associando all’applicazione una propria carta di credito o debito, è possibile effettuare facilmente pagamenti mobili tramite MST o NFC e la stessa soluzione consente di mantenere carte fedeltà e biglietti dei mezzi pubblici attraverso lo specifico portafoglio digitale. Peccato che, come venuto fuori nelle ultime ore,possessori di vecchi telefoni del brand sudcoreano dovranno benfare a meno di questo beneficio. Via X, si sono diffusi gli screenshot di comunicazioni pervenute a clienti. Nelle note si fa riferimento al termine del supporto di...