Presse piegatrici idrauliche | un approfondimento su tipologie ed utilizzo

Presse piegatrici: un approfondimento su tipologie ed utilizzo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Lesono macchine utilizzate nell’industria per piegare e formare materiali metallici come le lamiere secondo specifiche geometrie e angoli. Queste macchine sfruttano il principio dell’idraulica per generare la forza necessaria per piegare il materiale. Il funzionamento di una pressa piegatrice idraulica coinvolge diversi componenti chiave: Cilindro idraulico: È il componente principale responsabile della generazione della forza. Viene azionato da un sistema idraulico che sfrutta l’olio o un fluido idraulico per creare pressione e spingere il pistone del cilindro, trasferendo così la forza al pezzo da lavorare. Tavola inferiore (o incudine): È la superficie su cui viene posizionato il materiale da piegare. Solitamente è una superficie piana che fornisce il supporto necessario durante il processo di ...