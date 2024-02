Presenza di plastica e Carrefour richiama le barrette | ecco a quali fare attenzione

Plastica nelle barrette Milka, richiamate dai supermercati Carrefour | DETTAGLI

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il consiglio è quello di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita: l'allerta del ministero della Salute

