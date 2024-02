Premio Valleroni. Trionfa Allegrucci. Bertozzi battuto per pochi voti - Premio Valleroni. Trionfa Allegrucci. Bertozzi ...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) E alla fine l’ha spuntata. Di, quasi al fotofinish, ma questo è il verdetto ufficiale e finale del nostro concorso intitolato alla memoria di Aldoche fu scrittore e musicista, oltre che giornalista de La Nazione. La giuria popolare ha così espresso il suo verdetto. Il bambino in mezzo al mare in tempesta di ‘Va’ dove ti porta il cuore’ ha finito con il domare il minaccioso dinosauro di Luca. Un successo in rimonta, quello di, approdato già la scorsa settimana in prima posizione, ma partito in sordina (era stato anche settimo inizialmente, come lo stesso). Una classifica molto corta con distanze ravvicinate fra tutti i carristi, come forse mai era avvenuto nel nostro sondaggio polare che portiamo avanti ...