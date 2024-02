“Premio Salvo D’Acquisto”: un riconoscimento per i giovani che nel proprio piccolo fanno qualcosa di speciale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Fiumicino, 23 febbraio 2024 – Unper chi si distingue ogni giorno, nel, con delle azioni “speciali”: la Farmaciadi Palidoro insieme alla Biblioteca dei Piccoli, l’Ecomuseo del Litorale e il Museo del Sassofono daranno il via ad un’iniziativa senza precedenti, rivolta ai più. “Di cosa parliamo? – spiega il dott. Marco Tortorici – Dell’istituzione del: un modo per premiare tutti quei ragazzi che, o hanno fatto,di bello, di positivo, per gli altri, per l’ambiente, per il sociale o per la comunità. Talesarà destinato agli studenti fra gli 11 e i 18 anni che frequentano le scuole medie o ...