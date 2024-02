Premierato | per Meloni “occasione storica” | perché ha ragione nonostante la debolezza della riforma

Il premierato, equivoci e improvvisazione - L'Opinione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb – Ilper Giorgiaè una “”. Il premier lo ha dichiarato, intervistata durante la trasmissione Porta a Porta, e difendendo lada lei promossa insieme alla maggioranza.perCome riporta Il Secolo d’Italia, sulnon si nasconde troppo.il presidente del Consiglio haChi scrive non è stato certamente tenero con questo governo, ma prova sempre a guardare ai fatti con la maggiore lucidità possibile.lastessa (come di tutte quelle che, ...

Meloni da Vespa: “Maggioranza solida, ma no al terzo mandato”: Nel corso dell'intervista ha affrontato diversi argomenti, tra cui il Pnrr, la Sanità, il premierato e il terzo mandato per i governatori regionali. Su quest'ultimo punto ha ribadito la sua ... theitaliantimes

Ex Ilva, Meloni: non vogliamo nazionalizzarla: Quando hai un orizzonte di un anno e mezzo ti conviene spendere subito per fare consenso facile, è difficile avere credibilità a livello internazionale e non si riesce ad attrarre investimenti". italiaoggi

Terzo mandato, tutti contro tutti. Maggioranza e opposizione alla resa dei conti, ma prima le elezioni in Sardegna: Lega “tradita” da FdI e FI a rischio appoggio Riforma del premierato e Basilicata ... Insomma, il Pd non riesce ad apparire unito neanche nel giorno in cui il centrodestra per la prima volta ... tag24