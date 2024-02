Premiato il giudice anti-governo: vicina la nomina del Csm a Catania

(Di venerdì 23 febbraio 2024) In attesa della decisione del plenum, il magistrato Sebastiano Mignemi - che non aveva risparmiato commenti pungenti contro esponenti di centrodestra - a breve diventerà presidente di sezione della Corte di Appello del comune etneo

Premiato il giudice anti-governo: vicina la nomina del Csm a Catania: Il profilo Facebook di Sebastiano Mignemi - è giusto sottolinearlo - non è pubblico. Il giudice, però, ha oltre mille contatti. Migliaia di persone che si trovano di fronte frasi e giudizi che non ... ilgiornale

Giudice anti-governo premiato dal Csm. I post di Sebastiano Mignemi su Meloni: Nonostante da mesi i suoi post politici su Facebook fossero conosciuti dal Csm e dai giornali, anche il penultimo ostacolo che si frapponeva tra il magistrato Sebastiano Mignemi e la nomina a ... iltempo