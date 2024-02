Prelievo multiorgano al “Moscati” dona speranza a 4 persone

Prelievo multiorgano all’Azienda Moscati: il gesto di solidarietà di una 57enne irpina

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiPrimodel 2024 presso l’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino. Grazie a un gesto di grande solidarietà da parte di una 57enne irpina e della sua famiglia, la vita di quattropotrà continuare in tutta la sua pienezza. La donna, deceduta qualche giorno fa presso l’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione della Città ospedaliera per un’emorragia cerebrale, aveva espresso in vita la chiara volontà dire gli organi in caso di morte. I familiari hanno esaudito il suo desiderio e autorizzato ildi fegato, polmoni e reni. Come previsto dalla procedura, subito dopo il decesso si è riunito il Collegio medico, che, al termine del necessario periodo di osservazione, ha certificato la morte encefalica della ...