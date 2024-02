Preghiera della sera 23 Febbraio 2024 | “Amami del Tuo amore”

La preghiera dei vescovi ad Assisi: «Niente è perduto con la pace»

"del Tuo". Questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ...

Messico: vescovi invitano tutte le comunità contemplative del Paese a unirsi in una giornata di preghiera per elezioni pacifiche: I vescovi della Conferenza episcopale messicana hanno invitato tutte le comunità contemplative del Paese, insieme a tutti i fedeli, a unirsi in una giornata di preghiera ininterrotta per elezioni ... agensir

A Sua immagine: dal 25 febbraio in onda la nuova rubrica “Verso il Giubileo”: Da domenica 25 febbraio "A Sua immagine" inaugura la nuova rubrica "Verso il Giubileo" per iniziare così il suo cammino verso l’Anno Santo raccontandone i preparativi, ma anche le iniziative in atto, ... agensir

Vigevano, si fanno consegnare fede e soldi per togliere il malocchio: denunciate: Consegnate la fede d’oro e i mille euro, l’uovo e l’intimo, la donna ha dovuto ripetere alcune frasi in una lingua sconosciuta e, al termine della misteriosa preghiera, la truffatrice anziana le ha ... laprovinciapavese.gelocal