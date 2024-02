Preghiera a Maria | 23 febbraio Immagine della Vergine piange | il fenomeno è visibile ancora oggi

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 20 Febbraio 2024 -

La cittadina di Mesagne rende omaggio alla Beata Vergine Maria , in segno di gratitudine per la miracolosa intercessione. I festeggiamenti oggi raggiungono il ... (lalucedimaria)

Peregrinatio Mariae dell’Unitalsi. La statua della Madonna di Lourdes accolta all’Hospice: Canti di gratitudine e preghiere di supplica sono stati elevati a Maria da parte dei numerosi devoti convenuti nel primo pomeriggio nell’Hospice della cittadina. portalecce

In preghiera per prepararsi all’Anno Santo: Un primo testo digitale, scaricabile qui, si intitola Insegnaci a Pregare. Suo scopo è quello di rinverdire lo spirito di preghiera nei contesti in cui si è chiamati a vivere. Una veloce scorsa ... chiesadimilano

Riccardi: "Il conflitto è inutile e ora rischia anche di diventare eterno: Ue e Usa imbelli": Ma che non ci sia politica in campo è assodato. Sant'Egidio si è arresa Proprio oggi faremo delle veglie di preghiera, a Roma in Santa Maria in Trastevere, e in altre città d'Italia. Per chiedere ... santegidio