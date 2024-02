Pozzuoli: indagato un uomo per violenze nei confronti della sua ex compagna

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 23 febbraio 2024)25enne per atti persecutori e danneggiamento neisua exe di un’amicaex Per delega del ProcuratoreRepubblica si comunica che mercoledì 21 febbraio personale del Commissariato di PSha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli – sezione Gip su richiestaIV sezione indaginiProcuraRepubblica di Napoli che tratta procedimenti afferenti “Violenza di genere e tutela delle fasce debolipopolazione” a carico di un 25enne già gravato da precedenti penali e già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora, ritenuto gravemente indiziato in ordine ...