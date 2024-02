«Potrebbe parlare del caso del pandoro Balocco senza alcun contraddittorio Pronto a chiedere il sequestro della trasmissione»

“Potrebbe parlare di pace, non si capisce”, nel dubbio la Rai si scusa anche per il testo di Geolier

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il giorno stessonotiziaseparazione tra Chiara Ferragni e Fedez sono iniziate le polemiche. Subito dopo l’indiscrezione di Dagospia, infatti, Fabio Fazio ha fatto sapere che l’imprenditrice digitale sarà ospite di Che tempo che fa domenica 3 marzo sul canale Nove. Non è chiaro se l’influencer parleràsua situazione sentimentale o dei problemi giudiziari che la riguardano, compreso l’ormai famoso-gate. Ma, proprio su questo punto, la reazione del Codacons è stata immediata: «ilse non sarà annullata l’ospitata di Chiara Ferragni» si legge in un comunicato stampa. ...