Porte aperte agli studenti nei siti di Sal - Lodi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Società acqua lodigiana, gestore del servizio idrico in provincia di Lodi, continua a sensibilizzare le nuove generazioni sulla necessità di garantire un uso limitato e consapevole dell’acqua. "Ognuno di noi è abituato a incrociare una torre dell’acquedotto negli spostamenti tra un comune e l’altro del Lodigiano, e ormai quasi non ci si fa caso. Ma quanti sanno a cosa serve un serbatoio pensile o come funziona un impianto di acquedotto? Ancora meno scontato è conoscere il funzionamento di un depuratore. Eppure, i 70 impianti di depurazione attivi in provincia di Lodi sono indispensabili per trattare l’acqua di scarico delle nostre abitazioni e ripulirla prima di restituirla all’ambiente" introduce una nota di Sal stessa. Da qui l’idea di partire dai ragazzi per una formazione capillare sull’argomento. Proprio gli acquedotti e i depuratori di Sal tornano protagonisti degli H2OpenDay, ...