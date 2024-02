Ponticelli | uomo spara dalla finestra di casa | sul posto le squadre speciali di polizia

Ponticelli, non vuole tornare in carcere e spara dalla finestra di casa: interviene la polizia e lo blocca

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Undi 60 anni hato tre colpi di arma da fuocodella sua abitazione di, quartiere ovest di Napoli. Fortunatamente non si registrano feriti e l’è stato bloccato. 60enne: bloccato L’episodio è avvenuto in via Al Chiaro di Luna, un’area residenziale vicino L'articolo Teleclubitalia.

