Ponti, problemi per il colosso dell’aceto da 120 milioni: arrestato per spaccio l’erede Antonio

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Guai per l’imprenditore, discendente della storica famigliadi Ghemme in provincia di Novara, finito ai domiciliari con l’accusa di detenzione a fini didi droga. Il 51enne, che è una figura esterna alla società di famiglia, è stato fermato il 23 aprile 2023 nel corso di un controllo di routine della polizia che però, stando alle accuse, avrebbe trovato nella sua auto e in casa diverse sostanze stupefacenti che hanno portato all’arresto. Le grosse quantità rinvenute nella sua casa di Milano hanno portato le forze dell’ordine a ipotizzare l’accusa dicontro la qualesi è sempre difeso dichiarandosi innocente, ribadendo di non aver mai spacciato. Posizione che dovrà essere ribadita anche davanti ai giudici il prossimo ...